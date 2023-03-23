США боятся быть «загнанными в угол» из-за отказа от плана Китая по Украине Bloomberg: Вашингтон боится быть «загнанным в угол» из-за отказа от плана Китая по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Соединенных Штатов Америки боятся оказаться «загнанными в угол» из-за отрицания плана Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме. Он отметил, что в случае категорично отказа от предложений, США могут представить как страну, не заинтересованную в мире на Украине.

Если США отвергнут соглашение, Китай, скорее всего, усилит сообщения о том, что США выступают против прекращения огня, что США выступают против окончания войны, — считает и научный сотрудник американского Центра стратегических исследований Бонни Лин.

Еще один собеседник агентства рассказал, что несмотря на внешнюю реакцию властей Соединенных Штатов на предложения Китая, внутри администрации появилось чувство беспокойства.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что предлагаемое Китаем немедленное прекращение огня на Украине не станет шагом к прочному миру. По его словам, попытки Пекина выступить в качестве посредника в разрешении конфликта могут носить однобокий характер. Он призвал лидера КНР Си Цзиньпина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы он выслушал украинскую сторону, а не только российскую точку зрения.