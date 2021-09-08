США обвинили в подставе своих бывших союзников в Афганистане

Из-за того, что США сбежали из Афганистана, сотни тысяч афганцев, которые сотрудничали с разведкой и американскими спецслужбами, оказались в опасности. Им может грозить месть талибов. Об этом порталу argumenti.ru рассказал ветеран российской разведки, подполковник в отставке Эрнест Новиков.

Американские спецслужбы не предприняли никаких шагов, чтобы спасти своих союзников из Афганистана, и полным уходом из страны лишь только усугубили ситуацию, — считает бывший военный.

При этом ЦРУ, прикрываясь организацией контроля пропуска в аэропорт Кабула, передало все их данные «Талибану» (запрещён в РФ). Из-за возможной мести со стороны боевиков бывшие американские союзники вынуждены скрываться.

Спасать своих союзников вызвались бойцы частных военных компаний. Так, бывший американский морской пехотинец Эндрю Дарлингтон помог сбежать из страны афганскому переводчику Обиде, с которым сотрудничал ранее. До этого афганский специалист работал со спецназом США, участвуя в охоте на руководство «Талибана».

На сегодняшний день американские спецназовцы самостоятельно создали добровольческую оперативную группу, получившую название «Ананас». Она помогает вывезти из Афганистана тех, кто раньше помогал США бороться с талибами.

Ранее стало известно, что переводчик Мохаммед, помогавший в 2008 году спасти американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгла после посадки их вертолёта в афганской долине из-за снежной бури, не был эвакуирован из Афганистана.