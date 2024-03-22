США анонсировали отступление ВСУ: новости СВО на утро 22 марта

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины предстоят «сложные решения» об отходе с некоторых территорий в связи с задержкой согласования новой помощи из США, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, украинским войскам следует укрепить линии обороны.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 21 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ нужно отступить

Сингх отметила, что причина таких решений — в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Киеву.

Почти половина обсуждаемого пакета помощи Украине — $60 млрд — предназначена для американской экономики, в основном для предприятий военно-промышленного комплекса, заявила в свою очередь помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер. В частности, на программы PDA и USA.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Российские экипажи самолетов Су-34 на Южно-Донецком направлении нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, оповестила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, были поражены командный пункт и живая сила ВСУ. Получив информацию об уничтожении целей, самолеты вернулись на аэродром вылета, уточнила пресс-служба министерства.

Как ВСУ атаковали РФ

Линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, часть населенного пункта осталась без света.

Глава региона добавил, что в результате атаки также получили повреждения восемь частных домов. В частности, осколками снаряда были посечены заборы, окна и крыши. Как подчеркнул Старовойт, власти области окажут помощь собственникам пострадавшего имущества.

Жители пяти сел Грайворонского городского округа остались без газа после атаки ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также, по его словам, многие местные жители остаются без электроэнергии.

Фото: t.me/gubernator_46

Где гремели взрывы на Украине

Машиностроительный завод «Зоря»-«Машпроект» в украинском Николаеве попал под ракетный удар, сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Около 15 взрывов произошло в Харькове, заявил мэр Игорь Терехов. В свою очередь глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о поражении в городе объекта критической инфраструктуры. По его данным, Харьков фактически остался без электричества.

Кроме того, в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели серии взрывов, заявил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров. Помимо этого, о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

Взрывы также прозвучали в Днепре на юго-востоке Украины и в Хмельницкой области в западной части страны, информировало издание «Общественное. Новости». По его данным, в Хмельницкой области был обесточен ряд населенных пунктов. В частности Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Фото: ДСНС Украины

Что известно о ликвидации командира «Нормандской бригады»

Вооруженные силы России ликвидировали Жан-Франсуа Рателя — гражданина Канады и предполагаемого командира «Нормандской бригады» с позывным Хрульф, сообщил телеканал CTV News. Подразделение, состоящее из отставных канадских офицеров, участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ. В МИД Канады подтвердили информацию о гибели своего гражданина на Украине, не уточнив его имени.

Жан-Франсуа Рателю было 36 лет. Согласно данным ресурса Foreign Combatants, он был родом из Квебека, служил в ВС Канады и участвовал в миссиях НАТО.

Зачем Лондон хочет ввести войска НАТО на Украину

Исследователи Академии военных наук предполагают, что Британия предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на территорию Украины крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши. Это, по задумке европейских стратегов, позволит создать буферную зону в пределах занятых позиций. При этом они сомневаются, что в НАТО все согласятся с этим предложением.

Почему Боррель не хочет «умирать за Донбасс»

Евросоюз не будет умирать за Донбасс, потому что дважды не умирают, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который пояснил, что неизбежной является необходимость поддержки Украины, но речь не идет о том, чтобы «умирать за Донбасс».

В чем усомнился экс-генерал ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет переломить ход конфликта на территории страны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, действующей власти не поможет даже масштабная мобилизация.

Кривонос подчеркнул, что ключевым фактором ведения боевых действий является возможность государства обеспечивать армию ресурсами. Зеленский, по его словам, с этим не справляется.

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