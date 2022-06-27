США анонсировали новые поставки вооружений Украине В США заявили, что поставят Украине средства ПВО средней и большой дальности

Фото: U.S. Marine Corps

США поставят Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что американский лидер Джо Байден заверил главу Украины Владимира Зеленского в том, что эти поставки включены в новый пакет помощи.

Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО, — заявил Салливан.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности страны Джон Кирби подчеркнул, что Вооружённые силы США по-прежнему не намерены принимать участие в боевых действиях на Украине. При этом он отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев посредством выделения военной помощи.

Перед этим Кирби сообщил, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также катера и артиллерийские боеприпасы.