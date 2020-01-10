Соединённые Штаты провели сверхсекретную операцию против одного из иранских командиров, однако она обернулась провалом. Об этом сообщает Washingnon Post.
По данным издания, операция против руководителя сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоля Резы Шахлая проводилась в день атаки на командующего спецподразделения «Кудс» иранского КСИР Касема Сулеймани.
Военачальник был убит 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».
Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты не знали точно, когда и где будут совершаться надвигающиеся нападения, запланированные иранским командующим Касемом Сулеймани.
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