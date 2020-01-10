https://static.news.ru/photo/8c642b4c-33d7-11ea-b99f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Kyle Talbot/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты провели сверхсекретную операцию против одного из иранских командиров, однако она обернулась провалом. Об этом сообщает Washingnon Post.

По данным издания, операция против руководителя сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоля Резы Шахлая проводилась в день атаки на командующего спецподразделения «Кудс» иранского КСИР Касема Сулеймани.

Военачальник был убит 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты не знали точно, когда и где будут совершаться надвигающиеся нападения, запланированные иранским командующим Касемом Сулеймани.