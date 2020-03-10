Срыв сделки ОПЕК+, который привёл к серьёзному падению нефтяного рынка, породил множество теорий о том, кому в конечном счёте такой сценарий выгоден. Распространённая точка зрения заключается в том, что Россия своими действиями пытается ослабить добычу и экспорт нефти из Соединённых Штатов. При этом некоторые считают, что действия Москвы наоборот выгодны американскому президенту Дональду Трампу. И даже если такие предположения кажутся не слишком обоснованными, сама по себе нефтяная конъюнктура, похоже, играет всё более значимую роль в предвыборной кампании в США.

Снижение мировых цен на нефть, с одной стороны, может серьёзно ударить по американским добывающим компаниям. Такой точки зрения, в частности, придерживается специалист по закупкам нефти в MOL Group Виктор Катона. В своей колонке для РБК он отмечает , что крупные нефтедобытчики США в последнее время сосредоточились на сланцевых ресурсах Пермского бассейна (Permian Basin расположен на территории штатов Texac, Hью-Mексико и Oклахома, — NEWS.ru), поэтому падение цен серьёзно отразиться на них в перспективе. Что же касается небольших компаний, то многие из них могут просто обанкротиться.

Директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка Максим Авербух, в свою очередь, считает, что действия Москвы могут сыграть на руку Трампу. Как отмечает эксперт, падение цен приведёт к снижению стоимости автомобильного топлива, а это привлечёт на сторону американского лидера дополнительный электорат. Того же мнения придерживается и сам Трамп.

Хорошие новости для потребителей, цены на бензин снизятся! — написал он в своём Twitter.

Впрочем, эти оптимистичные для действующего президента США прогнозы выглядят не слишком обоснованно. Демократических избирателей Трамп отталкивает совсем по другим причинам, и дешёвый бензин их вряд ли привлечёт. Кроме того, перспектива банкротства нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий автоматически означает сокращение числа рабочих мест. А именно вопрос их увеличения был одним из главных в предвыборной повестке Трампа и в ходе его нынешнего срока. Поэтому, если ему не удастся редуцировать последствия обвала цен, от него, вполне возможно, отвернётся и часть того самого республиканского белого электората, на который он делает ставку.

Берни Сандерс Wang Ping/Global Look Press

В целом же изменение нефтяной конъюнктуры становится всё более значимым в контексте предвыборной кампании в США. Так, вопрос добычи и экспорта нефти — один из ключевых в программе Берни Сандерса, который может стать соперником Трампа на выборах президента осенью. Сенатор-социалист, как отмечается в публикации портала Oil Price, анонсировал в энергетической сфере такие шаги, которые будут выгодны, в первую очередь, не США, а России и странам ОПЕК.

Во-первых, он намерен восстановить запрет на экспорт американской нефти. Эмбарго, введённое американскими властями в 1975 году, было отменено лишь в 2015-м — при президентстве Барака Обамы. Тогда это привело к росту добычи нефти в США, так как страна вновь смогла вывозить её за пределы государства. Если в случае своей победы Сандерс действительно восстановит запрет, это, отмечают в Oil Price, не только ударит по американским компаниям — им, разумеется, придётся сократить производства, — но и даст очков России, которая получит шанс перетянуть к себе бывших клиентов США.

Вторая мера, предложенная Сандерсом, — запрет на определённые способы нефтедобычи, в частности, на метод гидравлического разрыва пласта (фрэкинга) и горизонтального бурения. Сенатор выступает против них из-за климатических рисков. Подобный запрет также наверняка приведёт к падению объёмов добываемой и перерабатываемой в США нефти, впоследствии — к росту цен внутри страны, а в глобальной перспективе — опять же к усилению роли России на рынке.

Пока нефтяные державы обсуждают глобальные риски, связанные с разрывом ОПЕК+, нефтяная конъюнктура может оказать непосредственное влияние на ход американской президентской кампании. Очевидно, что вопрос нефти сейчас вызовет бóльший, нежели обычно, интерес у избирателей в США. И вполне вероятно, что на фоне общей сложной ситуации на рынке и вызванного ею воодушевления у Трампа, Сандерсу для победы придётся скорректировать свои планы по нефтяной отрасли. В противном случае его вновь обвинят в пророссийских (и одновременно антиамериканских) действиях.