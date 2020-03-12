https://static.news.ru/photo/28e1cbd8-64c4-11ea-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия нового типа коронавируса в мире может закончиться к концу мая. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его словам, для быстрой победы над недугом мобилизовать все силы должны на всех континентах.

Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне, — цитирует Наньшаня газета New York Post.

По мнению специалиста, помочь замедлить распространение вируса может наступление тёплых месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бельгия отменяет все массовые мероприятия и закрывает школы из-за коронавируса. Такое решение принял Совет безопасности страны, принявший беспрецедентные меры для защиты от инфекции. Премьер-министр Софи Вильмес объявила по итогам заседания на пресс-конференции о дополнительных жёстких мерах, которые должны сдержать эпидемию.