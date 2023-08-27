Средневековый монастырь в Грузии оказался погребен после обрушения скалы

Фото: Соцсети

Часть скалы упала на территории средневекового монастыря Шиомгвиме VI века, расположенного в 40 километрах от Тбилиси, сообщила патриархия Грузии. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия начались поисково-спасательные работы.

Как уточнило РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе, подобные происшествия не редкость в Грузии, в среднем они происходят раз в год.

Ранее в индийском городе Анни обрушилось несколько жилых домов. На опубликованных кадрах девять зданий сползли по склону холма вместе с пластами земли и деревьями. Жителей пострадавших домов эвакуировали неделей ранее, поэтому пострадавших или погибших в результате происшествия нет.

В Кабардино-Балкарии тем временем три туриста пострадали при обрушении горной породы в Черекском районе. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ готовятся к эвакуации граждан. Также сообщается о двоих погибших. Инцидент произошел на высоте 3500 метров.