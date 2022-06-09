Средиземноморье в огне: лето только началось, а уже полыхает От Израиля до Испании нынешнее лето будет, вероятно, таким же пламенным, как и курортный сезон — 2021

Фото: Tolga Adanali/Keystone Press Agency/Global Look Press

К середине XXI века число лесных пожаров в мире увеличится на 30%, сказано в докладе ООН, опубликованном в феврале. Причем гореть, по мнению экспертов, будет все и везде, даже арктическая тундра не избежит огня. А судя по публикации в британском журнале Nature, ученые считают, что тушить эти пожары будет все сложнее. Холодные и влажные летние ночи, которые раньше помогали пожарникам, уходят в прошлое из-за изменения климата. Следовательно, вырастет и экономический ущерб от пожаров, который уже сейчас в одних только США составляет $347 млрд ежегодно.

Кое-какое решение проблемы ученые все же предлагают. В настоящее время страны в основном тратят почти все соответствующие бюджеты на тушение огня. Правильнее было бы, считают в ООН, выделить порядка 45% средств на профилактику возгораний, 34% — на само тушение, а еще 20% — на восстановление ущерба.

C началом июня снова начались возгорания (а по некоторым версиям - поджоги) в странах Средиземноморья. Огненный сезон, можно сказать, официально открыл министр окружающей среды Ливана Насер Ясин. «К сожалению, начался сезон лесных пожаров», — с грустью подметил политик 8 июня, комментируя видеозапись с полыхающими сосновыми лесами на севере страны.

Относительно небольшой пожар в сосновом лесу Ливану удалось потушить самостоятельно. Но если в этом году снова начнутся массовые возгорания, то правительству страны придется искать милости соседних стран, у которых, впрочем, своих проблем хватает. Кроме того, Ливан не лучший пример, чтобы узнать, прислушались ли средиземноморские страны к советам ученых. «Ближневосточная Швейцария» находится в тяжелом экономическом кризисе, и ясно, что тушить там так и будут по старинке.

Фото: Khaled/XinHua/Global Look Press Члены Ливанской гражданской обороны борются с лесным пожаром

В 2019 году неспособность правительства Ливана потушить лесные пожары в горах рядом с Бейрутом стала одной из причин массовых протестов, продлившихся несколько месяцев. Однако в настоящее время населению Ливана, которое страдает от перебоев с электричеством, водой и роста цен, не до пожаров. Тем не менее еще остались те, кого все же волнуют горящие леса.

Да простит Бог тех, кто назначил таких [некомпетентных] смотрителей леса. Тех, кто оставил леса без противопожарного оборудования и кто пренебрег развитием и поддержкой сил гражданской обороны, — написал в социальных сетях основатель экологической организации T.E.R.R.E Liban Пол Аби-Рашед.

Несколько основательнее к подготовке подошла Турция. Прошлым летом многие туристы в Бодруме и на Эгейском побережье удивились, увидев подступающие к отелям лесные пожары.

Чтобы не допустить повторения ситуации, Анкара провела в мае масштабные учения в южной части страны (провинциях Мугла, Анталья, Адана, Мерсин). У турецких пожарных и волонтеров даже появился новое подразделение — «лесные коммандос».

Мы пересматривали видео прошлогодних пожаров снова и снова. В этом году 21 тысяча добровольцев прошли подготовку. Около 462 человек прошли дополнительные курсы повышения квалификации. Мы называем их «лесные коммандос», — сказал глава Главного управления лесного хозяйства Турции Бекир Караджабей.

Впрочем, специалисты считают, что этих мер недостаточно. Профессор факультета лесного хозяйства Стамбульского университета доктор Доганай Толунай отмечает, что ежегодно правительство готовит план по борьбе с лесным пожарами, однако каждый раз инициативы не реализуются и остаются только на бумаге. Эксперт также считает, что выделенные правительством 2270 машин быстрого реагирования, 1065 оросителей, 185 бульдозеров и 263 грейдеров не справятся с массовыми лесными пожарами, которые, как ожидают метеорологи, снова будут в Турции в этом году.

Фото: Anatolia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Турецкие солдаты проводят спасательные работы на месте лесного пожара в городе Фока

Толунай также раскритиковал турецкое правительство за аренду российских самолетов Бе-200, которые оказались «слишком большими, чтобы эффективно справиться с задачей» тушения пожаров. В этом году Турция планирует арендовать у Испании Bombardier 415, разработанный компанией Canadair.

Собратом Турции по несчастью и недостаточной подготовке стала Греция. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в прошлом году признал: хотя его страна и проделала много работы по подготовке к пожарам, «усилия не увенчались успехом», так как за прошлый год в стране сгорели более 1250 км² лесных массивов. Премьер обещал принять соответствующие меры и не допустить повторения ситуации в 2022 году.

Как бы то ни было, до разгара лета еще далеко, а Афины уже вовсю полыхают. 4 июня на окраине греческой столицы начался пожар. Тушением занялись сто пожарников, шесть самолетов и четыре вертолета, но из-за сильного ветра быстро потушить пламя не удалось. Вскоре пришлось эвакуировать жителей из столичных районов Вула и Глифада. По словам одного из местных пожарных, проблемы с тушением возникли потому, что никто не убрал сухие ветви деревьев и высохшие растения.

Если один небольшой пожар в развитом столичном регионе вызвал столько сложностей, то можно только представить, что будет, когда сразу несколько крупных территорий страны попадут в лапы огня.

Впрочем, возможно Афинам не придется бороться с пожарами в одиночку. Кипр 10 мая предложил создать Совместный центр пожаротушения в Восточном Средиземноморье. Впрочем, Кипр, Греция и Израиль последние годы и без того тесно координировали действия в области пожаротушения.

Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press Пожарные пытаются потушить пламя во время лесного пожара в пригороде Вула, к югу от Афин

К слову, Израиль начал основательно готовится к сезону пожаров в мае. Гражданам раздали листовки, какие необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не повторились события прошлого года, однако, как признается глава пожарно-спасательной службы Иерусалима Эяль Коэн, никто никаких уроков не извлек. Ожидается, что в этом году пожары будут даже сильнее прошлогодних, которые привели к потерям, оцениваемым в €200 млн. По словам Коэна, всему виной особо дождливая зима, которая привела к тому, что выросло много растений, которые теперь превратились во «взрывное устройство». Среди предпринятых Израилем мер установка на грузовики и тракторы систем пожаротушения — они гипотетически могли бы помочь местным сдержать распространение огня до прибытия профессионалов.

Несмотря на все принятые меры, уже 8 июня в окрестностях Иерусалима начались первые пожары. Жителей эвакуировали, и вскоре израильские пожарные, при поддержке, что примечательно, коллег-палестинцев с Западного берега сумели оперативно разобраться с проблемой.

В остальных странах Средиземноморья ситуация пока складывается так же, как и у соседей по региону. Так, в испанском городке Бенаавис 9 июня из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч человек. Несмотря на совместную работу пожарных с военными, быстро потушить огонь не удалось, некоторые даже получили тяжелые ранения.