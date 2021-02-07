Среди пострадавших при сходе ледника в Индии граждан РФ нет

https://static.news.ru/photo/c25555f8-695c-11eb-a68d-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/ShivAroor/twitter.com

Россияне не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщает посольство РФ в Индии.

Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата, — цитирует РИА Новости представителя дипведомства.

Ранее стало известно, что от 100 до 150 человек могли погибнуть в результате схода ледника и наводнения на севере Индии. В районе бедствия работают несколько бригад спасателей, власти эвакуируют людей.

По данным телеканала NDTV, показавшего кадры спасения людей, 16 рабочих извлечены живыми из тоннеля, заваленного льдом.

Как писал NEWS.ru, минимум семь человек погибли, порядка 20 числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней, прошедших в бразильском штате Санта-Катарина. Согласно официальным данным, выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.