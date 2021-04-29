Россияне не пострадали в ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

https://static.news.ru/photo/01a52dfc-a984-11eb-b44f-96000091f725_660.jpg Фото: turmush.kg

Российские граждане не входят в число пострадавших в ходе вооружённого конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в Бишкеке.

Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало, — заявил дипломат Виктор Харченко.

Инцидент на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана возник 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередач. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон.

Всего со стороны Киргизии погибли 13 человек, ещё 121 человек пострадал. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава страны. Таджикистанская сторона сообщила о трёх погибших гражданах, 31 человек получил ранения.

Власти Киргизии и Таджикистана создадут рабочую группу по урегулированию конфликта на границе. Ранее стороны договорились об отведении войск и военной техники из зоны конфликта в места постоянной дислокации. Представители киргизской стороны заявили, что обстановка на границе стабилизировалась.