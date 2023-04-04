«Сражайтесь, господин президент!»: Орбан поддержал Трампа перед судом Орбан выразил поддержку Трампу перед судом

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, которого ожидает предъявление судебных обвинений. Глава венгерского кабмина назвал американского политика «господином президентом» и призвал продолжать сражаться. Соответствующий текст Орбан опубликовал на своей странице в Twitter.

Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с вами, Дональд Трамп, — написал Орбан.

Он также опубликовал свое фото с Трампом, которое было сделано в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Тогда Орбан готовился к выступлению на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе, куда приехал по приглашению Трампа.

Ранее телеканал CNN заявил, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы.

Экс-президент настаивает на своей невиновност. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.