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Спутники OneWeb в следующий раз планируют запустить на орбиту 14 сентября

10:23, 22 августа 2021
Спутники OneWeb в следующий раз планируют запустить на орбиту 14 сентября Фото: Roscosmos/via Global Look Press
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Следующий запуск британских спутников связи OneWeb намечен на 14 сентября, сообщил  исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль в Twitter.

Он поблагодарил российских партнёров из АО «Главкосмос» за успешный вывод в воскресенье 34 спутников OneWeb на орбиту на ракете-носителе  «Союз-2.1б».

Спасибо командам OneWeb, Starsem и нашим российским партнёрам из «Главкосмоса» за успешный запуск,  — написал Исраэль.  — Мы вернёмся 14 сентября для следующего запуска OneWeb.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса. Это был первый  запуск OneWeb с Байконура в 2021 году. После него число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 288. 

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