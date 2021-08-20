Спутники OneWeb в следующий раз планируют запустить на орбиту 14 сентября

Следующий запуск британских спутников связи OneWeb намечен на 14 сентября, сообщил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль в Twitter.
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Спасибо командам OneWeb, Starsem и нашим российским партнёрам из «Главкосмоса» за успешный запуск, — написал Исраэль. — Мы вернёмся 14 сентября для следующего запуска OneWeb.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса. Это был первый запуск OneWeb с Байконура в 2021 году. После него число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 288.