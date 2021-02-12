«Спутник V» зарегистрировали в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах

https://static.news.ru/photo/c80dac18-6d24-11eb-a347-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах (государство в Карибском бассейне).

В РВПИ уточнили, что таким образом, общее число государств, одобривших применение российского препарата, достигло 26.

Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина «Спутник V», — говорится в сообщении.

Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах состоялась в рамках ускоренной процедуры, не требующей проведения дополнительных клинических исследований на территории страны.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, данные клинических исследований, которые опубликовал журнал The Lancet, показывают высокую эффективность и безопасность препарата, который также является одним из наиболее лёгких в транспортировке и доступных по цене.

«Спутник V» получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников иронически отреагировал на публикацию французской газеты Le Monde, которая сравнила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с автоматом Калашникова.

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.