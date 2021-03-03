«Спутник V» одобрили ещё в трёх странах

https://static.news.ru/photo/17c1e566-7c2b-11eb-a9e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена в Анголе, Джибути и Республике Конго. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго, — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, использование вакцины на своей территории, на сегодняшний день, одобрили 42 государства со всего мира, общее население которых составляет 1,1 млрд человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Австрия ведёт переговоры с Россией по вопросу закупки вакцины от COVID-19 «Спутник V» или содействия в налаживании производства препарата в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

До этого сообщалось, что прошедшая сертификацию в ЕС вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca эффективна, но жители Германии относятся к ней со скепсисом из-за слабой информационной кампании. Об этом заявил глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга профессор Франк Т. Хуферт.