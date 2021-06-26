«Спутник V» начали производить в Иране

Производство вакцины против COVID-19 «Спутник V» началось в Иране, передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В ведомстве отметили, что республика стала первым государством на Ближнем Востоке, где приступили к выпуску препарата.

РФПИ и Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний Ирана, объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

В РФПИ добавили, что изготовленный в Иране «Спутник V» поможет местным властям реализовать национальную программу вакцинации.

«Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией, — отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» зарегистрировали в 68 государствах, чьё общее население превышает 3,4 млрд человек. Регуляторы Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других стран заявили, что вакцинация граждан говорит о том, что препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

Накануне предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита добавил в сопроводительную документацию вакцин Pfizer и Moderna американский медицинский регулятор FDA. Теперь в документах говорится, что после введения второй дозы препарата существует небольшой риск проявления воспалительных заболеваний сердечной мышцы или серозной оболочки сердца.

В США на 300 млн использованных доз вакцин от Pfizer и Moderna было выявлено порядка 1200 случаев миокардита и перикардита. В этой связи госпитализации подверглись около 300 человек в возрасте до 30 лет. Практически все они были выписаны после обследований.

Ранее сообщалось о том, что в России 350 детей и подростков от 12 до 17 лет привлекут к испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V».