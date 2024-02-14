Спутник Сатурна дал ключ к разгадке наличия воды на далеких планетах Cпутник Сатурна Мимас может скрывать подледный океан жидкой воды

Фото: NASA

Небольшой спутник Сатурна Мимас диаметром 400 км подвержен колебаниям, которые позволили ученым предположить наличие в его недрах океана жидкой воды, пишет LIFE.ru. По характеру этих колебаний планетологи пришли к выводу, что у Мимаса слишком небольшая плотность — не такая, как если бы небесное тело было целиком из камня.

Как пишет издание, ученые выдвинули гипотезу о наличии океана жидкой воды на глубине 20–30 км под толстой ледяной коркой спутника. При этом феномен глобального подледного океана присущ нескольких спутникам Сатурна и Юпитера. По некоторым признакам, аналогичную геологическую структуру имеют спутники Юпитера Европа, Ганимед и Каллисто, а также один из «соседей» Мимаса — Энцелад. Причиной того, что вода не замерзает на таком удалении от Солнца, планетологи назвали гравитационное воздействие планет-гигантов. Спутники вращаются вокруг них по вытянутым орбитам, и по мере приближения к «материнской» планете и удаления от нее они то чуть сплющиваются, то растягиваются. От этого трения луна внутри прогревается, не давая воде замерзнуть.

Ученые сделали вывод, что подледный океан на Мимасе возник около 50 млн лет назад, отмечает издание. За такой короткий промежуток времени жизнь там вряд ли могла возникнуть, констатируют астробиологи.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал, что, даже если предположения американских ученых о постепенном «усыхании» Луны верны, это все равно никак не повлияет на Землю. Ученый пояснил, что эту гипотезу будут проверять непосредственно на Луне.