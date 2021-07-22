Спусковой крючок: зачем Россия стягивает силы к границе Афганистана

Москва готова оказать Таджикистану помощь в создании заставы на границе с Афганистаном, где продолжается наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявили в российском МИД, уточнив, что поддержка будет безвозмездной. Несмотря на то что боевики давали гарантии по поводу того, что территория Исламской Республики не будет использоваться против третьих государств, региональные игроки просчитывают ответные меры. Однако у их готовности применить силу есть свои пределы, говорят опрошенные NEWS.ru эксперты.

О том, что российская сторона готова помочь Таджикистану в укреплении границы, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, в скором времени готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи на цели строительства пограничной заставы. Дипломат напомнил, что готовность Москвы поддержать дружественное государство, входящее в ОДКБ, была подтверждена в личном разговоре между президентами Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном в начале месяца.

Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы, — уверил Руденко.

Вероятно, именно для того, чтобы подстраховаться на случай непредвиденных сценариев на афганской арене, 5–10 августа на полигоне Таджикистана «Харб-Майдон» должны пройти военные манёвры с участием российской, узбекской и таджикской сторон. Подготовка к мероприятиям уже началась: на 201-ю российскую военную базу идёт доставка модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, которые будут задействованы в учениях. Накануне экипажи российских танков Т-72 совершили марш-бросок на этот полигон, расположенный в граничащей с Афганистаном Хатлонской области.

Сообщалось, что в ходе манёвров совместной группировкой войск будут отработаны боевые действия на случай вторжения на союзную территорию незаконных вооружённых формирований.

Пока не пересечена граница

Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская база является гарантом безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ. У стран — членов организации сохраняется беспокойство: талибы говорили о своём отказе использовать афганскую территорию против третьих государств, однако в Исламской Республике действуют и другие радикальные группировки, которые ни с кем устных договорённостей не заключали. Наступательные действия «яростных мулл», которые изменили военную обстановку в Афганистане, создали благоприятную почву для действий подобных группировок. Основное место в их ряду занимают местные ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

В связи с этим, комментируя недавно события на афганской арене, посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил, что в случае необходимости 201-я российская база «отразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций». На уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова российская сторона отмечала, что в военные действия в Афганистане вмешиваться не намерена — до тех пор, пока они не выходят за границы Исламской Республики.

AP Photo/Rahmat Gul/ТАСС

На случай резкого ухудшения ситуации в Афганистане может быть задействована силовая составляющая ОДКБ. Это Коллективные силы быстрого развёртывания Центральноазиатского района. В их состав входят подразделения из РФ, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. Кроме того, существуют Коллективные силы оперативного реагирования. Это, как отмечают в ОДКБ, ещё более мощная группировка от всех шести государств. Однако повод для использования подобных средств должен быть действительно веский.

Нападение на таджикские позиции

В полной мере Таджикистан столкнулся с отголосками афганского противостояния в ноябре 2019 года, когда вооружённая группа из двух десятков боевиков совершила нападение на пограничную заставу, которая находится на таджикско-узбекской границе в районе Рудаки. Силы безопасности смогли отбиться: 15 членов банды были ликвидированы, остальные — задержаны. Без жертв с таджикской стороны не обошлось: погибли один военнослужащий пограничных войск госкомитета нацбезопасности и один сотрудник МВД республики.

Пограничники позже проинформировали, что нападавшие были аффилированы с ИГ и прибыли на таджикскую территорию из афганской провинции Кундуз «со спецзаданием». Комментируя инцидент, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов тогда заявил, что Душанбе «совершенно вправе рассчитывать на полную поддержку» не только со стороны России, но и других членов ОДКБ.

Публично политический офис «Талибана» уверяет, что ему удалось вытеснить приверженцев самопровозглашённого «халифата» из северных и восточных провинций Афганистана: группировки находятся в конфронтации. Однако российская сторона располагает другими оценками: Сергей Лавров заявлял, что в Исламской Республике «образуются ниши», куда стягиваются боевики не талибов, а ИГ. Это подтвердил Руденко, указав на то, что прибывшие из других регионов и горячих точек радикалы концентрируются в том числе в северных афганских провинциях.

AP Photo/Rahmat Gul/ТАСС

Пределы применения силы

Как напомнил NEWS.ru старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, до 2005 года Россия охраняла таджикско-афганскую границу: было много попыток прорыва.

Героические истории про российских пограничников, которые в горной местности охраняли от прорыва исламской оппозиции территорию Таджикистана,— это реальные факты. Они показывают готовность России к обеспечению безопасности Таджикистана. Для российской стороны это принципиальный вопрос. Станислав Притчин старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

По словам аналитика, любая дестабилизация в Таджикистане «автоматически будет проецироваться» на ситуацию в России, в том числе на поток многомиллионной армии трудовых мигрантов и инфильтрацию тех же террористических групп.

В связи с этим Притчин подчеркнул, что Россия максимально заинтересована в том, чтобы ситуация в Таджикистане в военном плане оставалась стабильной. Исходя из этих соображений, ведётся максимально плотная работа и в рамках ОДКБ, и на уровне двусторонних контактов. Планируются многосторонние учения, чтобы отработать возможные попытки прорыва, отметил собеседник NEWS.ru.

Военнослужащие Таджикистана участвуют в параде на границе с Афганистаном Пресс-служба президента Таджикистана./РИА Новости

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что договор о коллективной безопасности, лежащий в основе ОДКБ, — это оборонительное соглашение, поэтому спусковым крючком для запроса о помощи со стороны Таджикистана может стать только факт агрессии.

Не может быть каких-то превентивных военных действий просто из-за опасений: для задействования механизмов коллективной обороны ОДКБ необходимо вооружённое нападение на одного из участников договора. В остальном членам предоставляется широкое пространство для различного реагирования в зависимости от того, что будет согласовано и решено главами государств, входящих в ОДКБ. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам эксперта, ограничителями для применения силы выступают только общие положения международного права и внутреннего законодательства самих государств — участников ОДКБ.

Другое дело, что при принятии решений о военном реагировании государства ОДКБ будут руководствоваться сложившимся положением дел и своими интересами, — отметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, если теоретически произойдёт агрессия против Таджикистана с территории Афганистана, то в Таджикистан можно ожидать отправки подкреплений, ударов по базам боевиков в Афганистане, однако Лямин полагает, что втягиваться в долгую войну на территории самого Афганистана никто из стран ОДКБ не хочет.