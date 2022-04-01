Эскалации украинского кризиса можно было избежать, если бы президент этой страны Владимир Зеленский своевременно решился на разумные переговоры и не спровоцировал Россию на спецоперацию, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью японскому изданию Shukan Gendai. По его словам, украинский лидер проигнорировал возможности обсуждения путей урегулирования конфликта.

Военная мощь Украины и России несравнимо отличается, не так ли? Тем не менее 23 октября 2021 года Зеленский запустил самоуничтожающийся дрон на восток Украины. В ответ Путин немедленно перебросил 100-тысячную армию к границе с Украиной. Если бы Зеленский не спровоцировал Россию, запустив беспилотник, такой шумихи не было бы вообще, — подчеркнул Судзуки.

По его словам, Зеленскому нужно было провести переговоры с Владимиром Путиным до начала спецоперации РФ.

Если бы он спокойно поговорил, этого бы не случилось. Я не перестаю удивляться — почему он не поговорил с господином Путиным, — заявил депутат.

В связи с событиями на Украине Япония увеличила число антироссийских санкций и ввела запрет на экспорт в Россию банкнот национальной валюты, золотых монет и золотых слитков.

С 5 апреля Токио вводит запрет на экспорт в РФ предметов роскоши. Из страны нельзя будет привозить автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и часы из драгметаллов, драгоценные камни.

Кроме того, в списке запрещённых товаров находятся алкогольная продукция и табачные изделия, косметические средства и парфюмерия, меховые и кожаные изделия, одежда и обувь. Под ограничения попали стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, антиквариат, мотоциклы и ноутбуки.

Ранее министр экономики Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не будет выходить из проектов по добыче нефти и природного газа на российском Дальнем Востоке, равно как и из совместных проектов по сжиженному природному газу в Арктике.

Министр отметил, что проект «Сахалин-1» является важным поставщиком энергоресурсов, необходимых для диверсификации поставок.

В настоящее время Япония получает из России около 3,6% потребляемой нефти и 8,8% СПГ.