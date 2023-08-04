Спор за зерно и территории: почему поссорились Украина и Польша, что дальше Польша назвала Украину неблагодарной

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда

В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши сообщили об ухудшении отношений с Украиной. Варшава утверждает, что Киев «неблагодарно» относится к оказанной ею помощи в противостоянии с Россией. В ответ на это украинские власти попросили Польшу «остыть». Из-за чего могли ухудшиться отношения двух стран — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Польше об Украине

В начале недели глава президентской канцелярии Польши Марчин Пшидач обратился к Украине. По его словам, она получила большую поддержку от Польши.

«Стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы», — заявил Пшидач, комментируя возможный запрет на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов,

В тот же день МИД Украины вызвал польского посла Бартоша Чихоцкого. В ведомстве ему предъявили претензии, заявив, что обвинения в неблагодарности не соответствуют действительности и неприемлемы.

Отношения Украины и Польши заметно ухудшились из-за эмоциональных высказываний политиков Киева, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, «есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание, и никто этого не скрывает».

«Разговор, как всегда, будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие. Этого никто не скрывает», — заявил Яблоньский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «очень ценит» историческую поддержку соседней страны. «Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть», — сказал украинский лидер.

Фото: g90/Miramax Films/Global Look Press Марчин Пшидач попросил Украину ценить помощь Польши

Из-за чего ухудшились отношения Украины и Польши

15 сентября истекает запрет ЕС на ввоз сельхозпродукции с Украины, введенный из-за недовольства фермеров из стран Центральной Европы. Польский премьер Матеуш Моравецкий уже объявил: если даже Брюссель снимет свой запрет, Варшава все равно не пустит украинскую продукцию на свой рынок.

Киев резко отреагировал на его слова. «Это недружественный и популистский шаг, который окажет серьезное влияние на глобальную продовольственную безопасность и экономику Украины», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Его заместитель Ольга Стефанишина призвала Брюссель предусмотреть «компенсационный механизм для украинских аграриев, которые продолжают работать в полях несмотря на риск для жизни».

Ранее Зеленский надеялся на отмену запрета на ввоз сельхозпродукции, ссылаясь на приостановку Россией зерновой сделки. Однако власти Польши заявили, что им важно защитить интересы местных фермеров. Варшава согласна на транзит украинского зерна через ее территорию, но принимать продукцию в своей стране не собирается.

Директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич объяснил NEWS.ru, почему интересы фермеров сейчас приоритетны для польских властей. По его словам, это связано с предстоящими осенними выборами. Рейтинги правящей партии «Право и справедливость» пока не настолько хороши, чтобы одержать уверенную победу, поэтому слова Пшидача адресованы главным образом польской аудитории, считает эксперт.

«На самом деле, единственным нормальным решением для Украины было бы просто не заметить его», — поделился Хавич.

Фото: Carlos Castro/Keystone Press Agency/Global Look Press Польша не собирается пускать на свой рынок украинскую продукцию

Что говорят эксперты о позиции Польши

С приближением выборов отношения в публичной плоскости будут все более напряженными, предполагает Хавич. По его словам, Польша пойдет до последнего и не пустит украинское зерно на свои рынки. В прошлом году она уже ошиблась, согласившись на бесконтрольный ввоз сельхозпродукции с Украины. Тогда все зерно оказалось на польском рынке, и цены на него упали.

Разногласия двух славянских стран не повлияют на ход СВО, ссора с Киевом отнюдь не приведет к потеплению между Варшавой и Москвой, уверен эксперт. «Варшава будет показывать, что, несмотря на отдельные проблемы, она все равно солидарна с Киевом. Ни одна польская политическая сила сейчас не может позволить себе выступать против Украины», — сказал Хавич.

Политолог также напомнил, что Польша останется главным транзитным хабом по поставке оружия на Украину.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Интересы фермеров сейчас имеют приоритетное значение для польских властей из-за приближающихся выборов

Как Россия отреагировала на разногласия Украины и Польши

На скандал между Варшавой и Киевом отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предположил, что разногласия между Польшей и Украиной будут нарастать из-за многочисленных претензий, которые определены историческими событиями.

Нежелание подыгрывать России — главный фактор, который удерживает Варшаву и Киев от явного конфликта, полагает украинский политолог Владимир Корнилов. По мнению эксперта, многие поляки мечтают вернуть территорию нынешней Западной Украины в состав своего государства, но пока Россия ведет боевые действия, «поляки туда не сунутся».

«На время эмоции утихнут. Но проблема с зерном никуда не денется. Поляки все равно не допустят к себе украинское зерно, особенно до выборов. А с приближением этих выборов в октябре-ноябре страсти могут еще накалиться», — предположил Корнилов в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Чем закончился конфликт Польши и Украины

В четверг министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус провел онлайн-переговоры со своим коллегой — министром агрополитики Украины Николаем Сольским. Глава ведомства предложил меры по облегчению транзита украинских зерновых в морские порты других стран ЕС.

«В наших интересах защитить польского фермера. Именно поэтому было сделано четкое заявление премьер-министра Моравецкого, что после 15 сентября украинское зерно не будет поступать в Польшу», — подчеркнул Телус.

Он сообщил, что транзит украинского зерна через Польшу неуклонно растет: если в феврале он составлял 114 тыс. тонн, то в июне превысил 260 тыс. тонн. По его словам, это хорошая новость для местных аграриев, ведь сельхозпродукция из соседней страны не поступает. Украинская сторона комментариев о переговорах не давала.

Экономист Василий Колташов в беседе с NEWS.ru назвал происходившее между Киевом и Варшавой спектаклем. По его словам, все зерно, которое попало на территорию Польши, там и останется.

«Каждая из сторон продемонстрировала, как она заботится о своих избирателях. А заявление польского министра показало, что спектакль окончен», — подчеркнул Колташов.

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