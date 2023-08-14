Список «жертв» нового мирового порядка пополнила неожиданная страна WSJ внесла Британию в список стран, пострадавших от нового мирового порядка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпоха агрессивной промышленной политики, которую развернули крупнейшие экономики мира, стала катастрофой для небольших стран, неспособных конкурировать в новых сферах, сообщает газета The Wall Street Journal. Аналитики американского издания уверены, что жертвами такого миропорядка стали не только развивающиеся рынки, вроде Индонезии. Неожиданно список пополнила и Великобритания, входящая в десятку крупнейших экономик.

Мелкие игроки остаются позади. Многие из них являются динамичными экономиками, которые были на подъеме в течение десятилетий свободной торговли, но оказались в невыгодном положении в новую эпоху агрессивной промышленной политики. Промышленно развитым странам, таким как Великобритания и Сингапур, не хватает масштаба, чтобы конкурировать с крупнейшими экономическими блоками в предоставлении субсидий, — сказано в статье.

Авторы отметили, что сейчас в мире идет гонка за отраслями будущего, вроде «зеленых технологий». В связи с этим США и страны Евросоюза на государственном уровне активно поддерживают соответствующие проекты. Британия не располагает ресурсами, чтобы преуспеть в этой гонке. Пострадают и страны, которые десятилетиями процветали благодаря внешним инвестициям, вроде Южной Кореи. Протекционистская политика Запада нанесет таким странам серьезный ущерб.

Ранее Банк России допустил начало нового глобального финансового кризиса. Предполагается, что по масштабам он будет сопоставим с кризисом 2007-2008 годов.