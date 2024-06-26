Список подписантов после мирного саммита в Швейцарии вновь сократился Греческий патриархат Стамбула убрали из подписантов декларации по Украине

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Турция добилась исключения греческого патриархата Стамбула из списка стран и организаций, подписавших совместную декларацию по итогам саммита по Украине в Швейцарии, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. По его словам, организаторы конференции были вынуждены пересмотреть перечень после того, как в Анкаре указали на статус патриархата. Его представители участвовали в саммите в качестве наблюдателей.

Когда подпись Турции была добавлена в Совместную декларацию, подписи греческого патриархата не было. Это было невозможно, потому что он (патриархат. — NEWS.ru) являлся наблюдателем, — сообщил собеседник агентства.

Источник РИА Новости отметил, что организаторы саммита включили греческий патриархат Стамбула в список подписантов через несколько дней после окончания мероприятия. По его словам, швейцарские и украинские власти, получив запрос от МИД Турции, были вынуждены опубликовать новый список без подписи патриархата.

Официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели ранее сообщил, что Анкара запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии из-за наличия среди подписантов итогового документа греческого патриархата в Стамбуле. Он опроверг слухи о том, что министр иностранных дел страны провел двустороннюю встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем в рамках мероприятия.