Спилберг продал яхту за $150 млн

Американский режиссёр Стивен Спилберг продал свою яхту Seven Seas («Семь морей») за $150 млн. Это около 10,7 млрд рублей. Об этом пишет Forbes.

Новым хозяином 86-метрового судна стал миллиардер Барри Зекельман. Он является владельцем канадской сталелитейной компании Zekelman Industries.

Яхта была построена в 2010 году. На ней есть девять кают, вертолётная площадка и кинотеатр. Новый владелец переименовал яхту в «Человек из стали».

Ранее сообщалось, что компания Стивена Спилберга Amblin Partners и стриминговый сервис Netflix заключили долгосрочный контракт. Соучредитель Netflix Тед Сарандос назвал голливудского режиссёра «творческим провидцем и лидером».

Отмечалось, что соглашение говорит о серьёзных изменениях, происходящих в Голливуде. Ведь ранее известный режиссёр скептически относился к ресурсам вроде Netflix.

В 2019-м мэтр якобы попросил Американскую киноакадемию запретить фильмам, премьера которых прошла на потоковых сервисах без показа в кинотеатрах, претендовать на «Оскар». Но источники, близкие к Спилбергу, пытались опровергнуть слухи, заявив, что он такого не говорил.