Спикер Рады предложит ввести санкции против депутатов Госдумы

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что предложит Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции против депутатов Госдумы, поддержавших решение о необходимости признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Он считает, что подобное является продолжением «акта агрессии» в отношении Украины, сообщает РИА Новости.

Соответственно, и весь мир, и Украина должны отвечать адекватно, одним из таких направлений может стать применение санкций в отношении каждого депутата Госдумы, который проголосовал за это решение, — сказал Стефанчук.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР станет нарушением минских договорённостей.