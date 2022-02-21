Спикер Рады не исключил введения режима ЧС на Украине

Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений в стране, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он выразил надежду на то, что до этого не дойдёт, поскольку Киев никогда не был приверженцем военного пути, сообщает ТАСС.

Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений, но, надеюсь, до этого не дойдёт, — сказал Стефанчук на брифинге.

Он добавил, что процедура введения военного положения и режима ЧС прописана в законодательстве. Сначала президент должен подписать соответствующий указ, который будет рассмотрен в Раде.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в настоящий момент РФ сконцентрировала на границе с Украиной 127 тысяч сухопутных войск, вместе с морскими и авиационными подразделениями — 147 тысяч. По его словам, украинская сторона «не наблюдает» отвода российских военных.

На Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что оно произойдёт 15 февраля.

Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом «вторжении» РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.