Спикер палаты общин Канады покинет пост из-за скандала с эсэсовцем

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота отправится в отставку после чествования украинца-эсэсовца, которое он устроил в парламенте, передает РИА Новости. О решении объявил он сам.

С тяжелым сердцем я информирую членов [парламента] о своей отставке с поста спикера палаты общин, — заявил дипломат.

Ранее министр иностранных дел страны Мелани Жоли заявила, что Энтони Рота должен уйти в отставку. Причиной тому стало организованное чествование в канадском парламенте бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. На то, что он является бывшим бойцом дивизии СС «Галичина», обратили внимание ряд СМИ.

98-летнего Ярослава Хунку пригласили в парламент в честь приезда украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что, пригласив нациста в парламент, власти преступили как моральные, так и правовые нормы.

При этом министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции Хунки. Чарнек призвал проверить, совершал ли украинец преступления в отношении польского народа.