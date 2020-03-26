https://static.news.ru/photo/bc823ae0-6e91-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Юлий Эдельштейн Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Спикер израильского Кнессета Юлий Эдельштейн сообщил, что уходит в отставку.

Эдельштейн напомнил, что 23 марта Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что он обязан вынести на голосование выборы нового спикера Кнессета

Решение БАГАЦ основано не на языке закона, а на одностороннем и крайнем толковании, — заявил он.

По его словам, решение уйти в отставку он принял «ради государства Израиль и чтобы обновить государственный дух в стране».

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Эдельштейн занимал должность семь лет и стал первым в израильской истории спикером парламента, решившим уволиться.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Израиля Реувен Ривлин собирается поручить формирование нового правительства по итогам выборов главе центристского блока «Кахоль-лаван» в Кнессете Бени Ганцу.