Спикер израильского Кнессета Юлий Эдельштейн сообщил, что уходит в отставку.
Эдельштейн напомнил, что 23 марта Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что он обязан вынести на голосование выборы нового спикера Кнессета
Решение БАГАЦ основано не на языке закона, а на одностороннем и крайнем толковании, — заявил он.
По его словам, решение уйти в отставку он принял «ради государства Израиль и чтобы обновить государственный дух в стране».
×× ×××,— Yuli Edelstein (@YuliEdelstein)
×××¢× ×××× ×ª ××©×¨××
××××× ××××© ××ª ××¨×× ××××××ª××ª ×××©×¨××-
×× × ××ª×¤××¨ ××××ª ××ª×¤×§××× ××××©× ×¨××© ××× ×¡×ª.
× ×ª×¤××, ×××£ × ×¤×¢×, ××××× ××××× ×××ª×¨.
March 25, 2020
Эдельштейн занимал должность семь лет и стал первым в израильской истории спикером парламента, решившим уволиться.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Израиля Реувен Ривлин собирается поручить формирование нового правительства по итогам выборов главе центристского блока «Кахоль-лаван» в Кнессете Бени Ганцу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен