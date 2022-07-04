TikTok заблокировал отрывок интервью посла Украины в ФРГ о Бандере

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Сервис коротких видеороликов TikTok заблокировал отрывок из интервью посла Украины в Германии Андрея Мельника с высказыванием о Степане Бандере, на это обратил внимание телеканал N-TV. Указывается, что соцсеть заблокировала запись из-за «нарушений правил сообщества».

В видеозаписи комментариев посла Андрея Мельника об украинском лидере националистов Степане Бандере TikTok закрывает соответствующую часть, — пишет канал.

Отмечается, что китайская платформа не предоставила комментариев на запрос немецких журналистов.

Накануне Мельник в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу сравнил Бандеру с Робин Гудом. Тогда же он назвал неправдой и «русским нарративом» информацию о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев.

После этого в Польше обвинили посла в фальсификации истории. В ФРГ и Израиле осудили высказывания дипломата и назвали их умалением значения темы холокоста. МИД Украины поспешил откреститься от высказываний Мельника, заявив, что это его личное мнение, не отражающее позицию ведомства.