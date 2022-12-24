Spectator: двойственное отношение США к Украине играет на руку Путину

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин

Двойственность позиций конгрессменов США в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту РФ Владимиру Путину, пишет обозреватель британского журнала Spectator Лукас Дегутис. Он полагает, что российский лидер «мечтает» о том, чтобы стране вновь звучал лозунг «Америка прежде всего».

... если члены Конгресса сидят, приклеенные к своим телефонам, или просто отказываются присутствовать на историческом выступлении президента раздираемой войной страны, это тип Америки, о которой мечтает Путин, — написал обозреватель.

При этом Дегутис считает, что американцам следует признать свое влияние и «не упускать его из виду». По его мнению, демократический мир, к некоторому удивлению, объединился перед лицом Москвы, а восприятие Путиным «декадентского» Запада «было опровергнуто».

Ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины, поскольку в противном случае украинский лидер не стал бы покидать Киев. По словам журналиста, некоторые европейские страны не разделяют жесткую позицию Вашингтона.