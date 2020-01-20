Агентство национальной безопасности (АНБ) США уменьшило объём предоставляемой Конгрессу документации в отношении Украины. Она может оказаться весомой для процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Такое мнение
Один из семи обвинителей на судебном процессе в Сенате считает, что спецслужбы дозируют информацию из-за давления со стороны Белого дома.
Мы рассчитываем на то, что разведывательное сообщество не только говорит правду власти, но и сопротивляется давлению, которое оказывается со стороны администрации, опасающейся быть скомпрометированной при передаче информации в Конгресс, — отметил Шифф.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокаты президента США Дональда Трампа назвали процесс по его импичменту нарушением основного закона страны и посягательством на право американцев свободно выбирать главу государства. Юристы пояснили, что представление к импичменту недействительно с точки зрения конституции. Оно не содержит обвинения в каком-либо преступлении.
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