https://static.news.ru/photo/360160d2-3b05-11ea-b960-fa163e074e61_660.jpg Адам Шифф Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Агентство национальной безопасности (АНБ) США уменьшило объём предоставляемой Конгрессу документации в отношении Украины. Она может оказаться весомой для процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Такое мнение высказал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в эфире телекомпании ABC.

Один из семи обвинителей на судебном процессе в Сенате считает, что спецслужбы дозируют информацию из-за давления со стороны Белого дома.

Мы рассчитываем на то, что разведывательное сообщество не только говорит правду власти, но и сопротивляется давлению, которое оказывается со стороны администрации, опасающейся быть скомпрометированной при передаче информации в Конгресс, — отметил Шифф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокаты президента США Дональда Трампа назвали процесс по его импичменту нарушением основного закона страны и посягательством на право американцев свободно выбирать главу государства. Юристы пояснили, что представление к импичменту недействительно с точки зрения конституции. Оно не содержит обвинения в каком-либо преступлении.