Спецрейс доставил граждан США в Нью-Йорк из Москвы

https://static.news.ru/photo/55a450f0-7ea0-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт «Аэрофлота» с американскими гражданами на борту приземлился в США.

Пожелавших вернуться на родину американцев доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Ожидается, что россияне, желающие отправиться обратно в РФ из Соединённых Штатов, вылетят из Нью-Йорка в Санкт-Петербург в 19:20 по местному времени, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сейчас выясняет местонахождение российских школьников, находящихся в США по образовательным программам. По её словам, Россия сделала демарш Госдепартаменту США в связи с вывозом учащихся.