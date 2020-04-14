Мир

Спецрейс доставил граждан США в Нью-Йорк из Москвы

01:36, 15 апреля 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт «Аэрофлота» с американскими гражданами на борту приземлился в США.

Пожелавших вернуться на родину американцев доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Ожидается, что россияне, желающие отправиться обратно в РФ из Соединённых Штатов, вылетят из Нью-Йорка в Санкт-Петербург в 19:20 по местному времени, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сейчас выясняет местонахождение российских школьников, находящихся в США по образовательным программам. По её словам, Россия сделала демарш Госдепартаменту США в связи с вывозом учащихся.

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