Спецрейс доставил граждан США в Нью-Йорк из Москвы

Самолёт «Аэрофлота» с американскими гражданами на борту приземлился в США.
Пожелавших вернуться на родину американцев доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Ожидается, что россияне, желающие отправиться обратно в РФ из Соединённых Штатов, вылетят из Нью-Йорка в Санкт-Петербург в 19:20 по местному времени,
Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сейчас выясняет местонахождение российских школьников, находящихся в США по образовательным программам. По её словам, Россия сделала демарш Госдепартаменту США в связи с вывозом учащихся.
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