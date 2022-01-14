Спецпредставители Турции и Армении прибыли в Москву на переговоры

Спецпредставители Турции и Армении прибыли в дом приёмов МИД России на первую встречу по нормализации двусторонних отношений, сообщает РИА Новости. Турецкую сторону на встрече будет представлять экс-посол страны в США Сердар Кылыч, армянскую — заместитель председателя Национального собрания Рубен Рубинян.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре заявил, что Еревану в первую очередь необходимо правильно оценить перспективы долгосрочного мира в своём регионе.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.