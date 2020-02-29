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Обострение ситуации в сирийском Идлибе не должно стать поводом для вмешательства Соединённых Штатов. Об этом 29 февраля заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Нельзя допустить, чтобы ситуация в Идлибе стала предлогом для вмешательства со стороны Соединённых Штатов, — приводит ТАСС слова иранского президента. 28 февраля сирийцы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе,...