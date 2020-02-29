https://static.news.ru/photo/16f12110-5b1b-11ea-9b0b-fa163e074e61_660.jpgЗамир КабуловФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов 29 февраля встретится в Дохе с делегацией запрещённого в РФ движения «Талибан» и с заместителем её лидера — главой катарского политического офиса муллой Абдуллой Гани Барадаром.
Сейчас у меня будет встреча с муллой Барадаром и его делегацией, — цитирует ТАСС Кабулова.
Ранее NEWS.ru писал, что специальный представитель Соединённых Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.
Переговоры о мире велись с 2018 года, а заключение мира откладывалось из-за терактов, ответственность за которые брал «Талибан».