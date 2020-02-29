Замир Кабулов Замир Кабулов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов 29 февраля встретится в Дохе с делегацией запрещённого в РФ движения «Талибан» и с заместителем её лидера — главой катарского политического офиса муллой Абдуллой Гани Барадаром.

Сейчас у меня будет встреча с муллой Барадаром и его делегацией, — цитирует ТАСС Кабулова.

Ранее NEWS.ru писал, что специальный представитель Соединённых Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.

Переговоры о мире велись с 2018 года, а заключение мира откладывалось из-за терактов, ответственность за которые брал «Талибан».

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