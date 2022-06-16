Спецпредставитель президента РФ в ШОС рассказал, как обходить санкции На пространство ШОС западные ограничения не распространяются

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Бахтиер Хакимов

Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов рассказал NEWS.ru, как участие нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) помогает обходить антироссийские санкции.

Вторичные санкции и прочие препятствия, которые чинят российскому бизнесу западные страны, легко обходятся с помощью широкого спектра двусторонних форматов, потому что ШОС как раз и является пространством, на котором никакие внешние к нему воздействия не могут остановить взаимодействие внутри Организации, — рассказал Хакимов NEWS.ru. — В качестве примера приведу, как развивается в последние месяцы сотрудничество с Узбекистаном. Возьмите выставку «Иннопром», которая прошла в апреле в Ташкенте с огромным успехом. Так что возможности есть. И еще больше их появится после нынешнего Петербургского международного экономического форума, где принимают участие представители Российской торгово-промышленной палаты, в том числе от компаний, работающих с партнерами по ШОС.

Также спецпредставитель отметил, выступая по видеосвязи на сессии «Новая деловая повестка ШОС в современных условиях» в рамках ПМЭФ, сообщает ТАСС, что на саммите ШОС, намеченного на 16-17 сентября в Самарканде, планируется подписать, в том числе, и дорожную карту об увеличении доли взаиморасчетов в национальных валютах между странами ШОС.

Полную версию интервью со спецпредставителем президента РФ по делам ШОС Бахтиером Хакимовым читайте на сайте NEWS.ru.