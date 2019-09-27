https://static.news.ru/photo/7ce7b0dc-e155-11e9-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Джеффри Фото: Kuhlmann/MSC

Специальный представитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что спецпосланник страны выступит на встрече Совбеза ООН по Сирии. По его словам, скорее всего, она пройдёт 30 сентября.

Он отметил, что на мероприятии могут быть опубликованы детали работы конституционного комитета Сирии в будущем, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов Соединённых Штатов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия. В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров.