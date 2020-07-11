Спецназовец Капитан Америка покончил с собой

https://static.news.ru/photo/f620f3e4-c3a6-11ea-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army photo by Sgt. Henry Villarama

Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу Капитан Америка добровольно ушёл из жизни после обеда с бывшим командиром.

Как сообщает FoxNews, на счету 34-летнего спецназовца шесть командировок в Афганистан и ещё столько же в другие горячие точки. В последнее время он занимался офисной работой в Пентагоне.

Отмечается, что Маркесано покончил с собой 6 июля на глазах супруги. Это самоубийство стало тридцатым по счету среди бойцов батальона 2-508. По мнению его товарищей, он так и не оправился от поездок в Афганистан.

Друзья сравнивали его супергероем из комиксов Капитаном Америкой. Маркесано был обладателем «зелёного берета», а также награждён медалью «Серебряная звезда», у него остались трое детей.

Как писал NEWS.ru, капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма расстрелял троих сослуживцев, в том числе своего командира, затем угнал автомобиль. После этого преступник скрылся в торговом центре «Терминал 21» города Накхонратчасима, где открыл огонь по посетителям.

По заявлению премьер-министра Таиланда, солдат, который накануне убил по меньшей мере 26 человек до того, как его застрелили, «пришёл в ярость» из-за спора о продаже дома.