Спецназовец Капитан Америка покончил с собой

Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу Капитан Америка добровольно ушёл из жизни после обеда с бывшим командиром.
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Отмечается, что Маркесано покончил с собой 6 июля на глазах супруги. Это самоубийство стало тридцатым по счету среди бойцов батальона 2-508. По мнению его товарищей, он так и не оправился от поездок в Афганистан.
Друзья сравнивали его супергероем из комиксов Капитаном Америкой. Маркесано был обладателем «зелёного берета», а также награждён медалью «Серебряная звезда», у него остались трое детей.
Как писал NEWS.ru, капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма расстрелял троих сослуживцев, в том числе своего командира, затем угнал автомобиль. После этого преступник скрылся в торговом центре «Терминал 21» города Накхонратчасима, где открыл огонь по посетителям.
По заявлению премьер-министра Таиланда, солдат, который накануне убил по меньшей мере 26 человек до того, как его застрелили, «пришёл в ярость» из-за спора о продаже дома.
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