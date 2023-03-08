Спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси

Фото: Sputnik/РИА Новости

Силы спецназа МВД Грузии полностью очистили площадь перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси от демонстрантов. Об этом сообщает ТАСС. Правоохранители применили против протестующих водометы и слезоточивый газ.

По данным агентства, спецназ наступал со стороны площади Свободы и улицы 9 апреля. В результате люди разбежались по близлежащим улицам. Полиция приступила к арестам протестующих, однако пока эти действия не носят массового характера.

Ранее оппозиционер Георгий Вашадзе в ходе проходящего в центре Тбилиси митинга заявил, что время ультиматума властям истекло. Он призвал участников акции переместиться к входу в здание парламента, чтобы не допустить депутатов к завтрашней сессии.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.