Спецназ США приступил к учениям на острове Готланд в Балтийском море

Бойцы американского спецназа начали учения на шведском острове Готланд в Балтийском море. Их самолёт приземлился на проселочной дороге недалеко от столицы острова Висбю, сообщает шведский телеканал SVT.
При этом начальник оперативного отдела шведских ВС Микаэл Клаэссон
У нас очень хорошая способность решать собственные проблемы с безопасностью, — отметил он.
Участие американцев в манёврах объяснил командующий спецназом ВС США в Европе Дэвид Тейбор.
Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее, — подчеркнул офицер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что крылатые ракеты «Калибр-К» будут установлены в грузовых контейнерах российского патрульного арктического судна проекта 23550 «Иван Папанин». Это делает Заполярье потенциальным полем боя, заявил обозреватель американского портала 19FortyFive Майкл Пек.