Спецназ США приступил к учениям на острове Готланд в Балтийском море

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на озвучивание планов Киева по созданию так называемых пунктов прямой коммуникации с властями Украины для жителей Крыма и Донбасса. Дипломат в Telegram назвала такой шаг провокацией.

О создании подобных пунктов ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и...