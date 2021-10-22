16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Спецназ США приступил к учениям на острове Готланд в Балтийском море

00:01, 24 октября 2021
Спецназ США приступил к учениям на острове Готланд в Балтийском море Фото: US Navy/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Бойцы американского спецназа начали учения на шведском острове Готланд в Балтийском море. Их самолёт приземлился на проселочной дороге недалеко от столицы острова Висбю, сообщает шведский телеканал SVT.

При этом начальник оперативного отдела шведских ВС Микаэл Клаэссон отметил, что в вопросе защиты Готланда Швеции не нужна помощь от США.

У нас очень хорошая способность решать собственные проблемы с безопасностью, — отметил он.

Участие американцев в манёврах объяснил командующий спецназом ВС США в Европе Дэвид Тейбор.

Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее, — подчеркнул офицер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крылатые ракеты «Калибр-К» будут установлены в грузовых контейнерах российского патрульного арктического судна проекта 23550 «Иван Папанин». Это делает Заполярье потенциальным полем боя, заявил обозреватель американского портала 19FortyFive Майкл Пек.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео