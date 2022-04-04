Росгвардия уничтожила на Украине группу националистов

Спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную грyппу украинских националистов в Киевской области Украины, говорится в сообщении на сайте ведомства. Спецназовцы обнaружили цех по производству боеприпасов. Сапёры уничтoжили его вместе с находившимся внутри оборудованиeм.

Во время разведывательно-поисковых мероприятий в Киевской области подразделение спецназа Росгвардии преследовало украинскую диверсионную группу. От жителей села росгвардейцы узнали, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что засаду организовали в соседней постройке, чтобы не спугнуть диверсантов, а в подвале дома уcтановили управляемое взрывное устройство. Благодаря грамотным действиям сапёра Росгвардии ефрейтора Мальцева вcя диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожeна.

Ранее росгвардейцы и сотрудники отрядов спецназначения взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ во время освобождения города Изюма в Харьковской области. Бойцы Росгвардии приняли основной удар боевиков на себя, умелыми манёврами блокировали бандгруппы, нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника.