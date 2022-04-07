Спецназ Росгвардии уничтожил артиллерию националистов под Харьковом

Спецназовцы Росгвардии вступили в бой с украинскими националистами в Харьковской области, захватили и уничтожили их артиллерийское вооружение. Часть боевиков была ликвидирована, а остальные отступили, сообщается на сайте Росгвардии.
Бой с националистами завязался при проведении разведывательно-поисковых мероприятий. Спецназовцы захватили гаубицу Д-30 калибра 122 мм и миномёты калибра 120 мм и 80 мм.
Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами, — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении центра сбора и подготовки иностранных наёмников, который располагался в районе Одессы. Накануне российские вооружённые силы полностью блокировали Новомихайловку и Угледар и приступили к зачистке населённых пунктов от националистов. Кроме того, ВС РФ сбили два украинских вертолёта и три беспилотника, а также военную технику ВСУ в Житомирской области. До этого российские военные нанесли удары по скоплению иностранной военной техники и топливной базе под Харьковом.