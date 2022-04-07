Спецназ Росгвардии уничтожил артиллерию националистов под Харьковом

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Итальянская сторона готова выступить гарантом безопасности Украины, заявил в интервью изданию Il Messaggero глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, Рим поддерживает переговорный процесс между Россией и Украиной и считает, что к переговорам о мирном урегулировании следует привлечь международных посредников.

Италия готова взять на себя роль гаранта, мы поддерживаем переговорный процесс, веря в роль Турции в нём. Недостаточно того, чтобы за столом [переговоров] были только две стороны, необходимо добавить других...