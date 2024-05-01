Спецназ разогнал митинг перед парламентом в Тбилиси Cиловики в Тбилиси после разгона митинга окружили здание парламента

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузинский спецназ оттеснил митингующих против закона об иноагентах от проспекта Руставели перед парламентом в Тбилиси, передает ТАСС. Силовики полностью окружили здание, ситуация стабилизировалась.

Для очистки территории несколько подразделений спецназа с водометами двинулись с разных улиц к проспекту Руставели. Они оставили протестующим один путь для отхода и демонстранты отошли назад. Однако часть из них заявила, что не собирается расходиться.

Местные СМИ сообщили, что задержан оппозиционный депутат Алеко Элисашвили. Находящийся на акции оппозиционный парламентарий Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях, информирует «Sputnik Грузия». По его мнению, акция носила мирный характер и у силовиков не было причин для использования спецсредств. Он потребовал провести расследование о применении силовиками непропорциональной силы. Тем более, что пострадали представители СМИ.

Обстановка перед парламентом в Тбилиси обострилась около 21:00, когда закончилось заседание по закону об иноагентах. Оппозиция попыталась заблокировать один из входов в здание, но правоохранители этому воспрепятствовали.

Сейчас митингующие расходиться отказываются, они скандируют: «Рабы» и «Да здравствует Грузия». Часть участников акции переместилась к Дому юстиции на набережной и перекрыла проезжую часть.

Ранее сообщалось, что грузинский спецназ и полицейские в Тбилиси начали разгон демонстрантов у здания парламента В МВД республики заявили, что акция стала насильственной и ведомство начинает восстанавливать порядок. Митингующие забрасывали правоохранителей бутылками и предметами. Полиция в ответ применила водометы.