Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана проведёт совместные учения

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Сборник рецептов выходцев из России Петра Вайля и Александра Гениса обрёл популярность в Японии. Самым любимым угощением японской публики стало блюдо из курицы. Об этом сообщает MK.RU.

Книга рецептов «Русская кухня в изгнании» появилась в США в середине 80-х. Затем сборник рецептов был переведён на японский язык и вышел тиражом 3000 экземпляров в 1996 году и приобрёл...