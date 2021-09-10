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Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана проведёт совместные учения

11:53, 11 сентября 2021
Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана проведёт совместные учения Фото: azerbaijan_mod/instagram.com
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Первые в истории совместные учения подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана пройдут с 12 по 20 сентября в Баку. В ходе манёвров «Три брата — 2021» произойдёт обмен навыками между бойцами спецназа. Об этом сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

Такого рода учения сил специальных операций с участием Турции, Азербайджана и Пакистана произойдут впервые.

С 12 сентября в Баку впервые состоятся совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана «Три брата — 2021», — заявила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Основной задачей отработки боевых сценариев станет совершенствование навыков подразделений и улучшение методов взаимодействия групп армейского спецназа трёх стран. Будут оттачиваться способы ведения операций мирного и военного времени, отмечают азербайджанские военные.

Ранее в СМИ появились кадры учений ВВС Турции и Азербайджана. Звено ударных под прикрытием турецкого истребителя проводит учебный полёт с отработкой подавления ПВО и центров войскового управления условного противника. Кроме борьбы с наземными целями, лётчики обеих стран провели инсценировки ближнего воздушного боя.

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