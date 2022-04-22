Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии продолжат совместные учения
Никита Чайка
Никита Чайка
15:02, 23 апреля 2022
Вооружённые силы АзербайджанаФото: mod.gov.az
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Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии продолжит совместные военные тренировки в рамках учений «Кавказский орёл», сообщает Sputnik Азербайджан. Эти манёвры проводятся с 2009 года, в соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны трёх стран.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании об учениях спецназа «Кавказский орёл», подписанный правительствами трёх стран, — говорится в сообщении.
В утверждённом меморандуме отмечается, что учения направлены на содействие синхронизации и координации действий спецназовцев в регионе. Согласно документу, страны могут делиться друг с другом конфиденциальной информацией, а оборудование и снабжение, ввозимые в страну, проводящую учения, не облагается пошлинами и налогами.
Меморандум действует год со дня его подписания, и в течение последующих лет продлевается ещё на год, если никакая из сторон за месяц до истечения срока не уведомит о его денонсации.
Ранее Ильхам Алиев заявил, что страны Запада демонстрируют несправедливость и политику двойных стандартов. По его словам, подтверждением тому служит то, что западные эксперты применение его страной беспилотников Bayraktar осуждали, а использование их Украиной приветствуют.