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Мир

Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии продолжат совместные учения

15:02, 23 апреля 2022
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии продолжат совместные учения Вооружённые силы Азербайджана Фото: mod.gov.az
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Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии продолжит совместные военные тренировки в рамках учений «Кавказский орёл», сообщает Sputnik Азербайджан. Эти манёвры проводятся с 2009 года, в соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны трёх стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании об учениях спецназа «Кавказский орёл», подписанный правительствами трёх стран, — говорится в сообщении. 

В утверждённом меморандуме отмечается, что учения направлены на содействие синхронизации и координации действий спецназовцев в регионе. Согласно документу, страны могут делиться друг с  другом конфиденциальной информацией, а оборудование и снабжение, ввозимые в страну, проводящую учения, не облагается пошлинами и налогами. 

Меморандум действует год со дня его подписания, и в течение последующих лет продлевается ещё на год, если никакая из сторон за месяц до истечения срока не уведомит о его денонсации.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что страны Запада демонстрируют несправедливость и политику двойных стандартов. По его словам, подтверждением тому служит то, что западные эксперты применение его страной беспилотников Bayraktar осуждали, а использование их Украиной приветствуют.

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