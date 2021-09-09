Спецназ Азербайджана и Турции продолжили военные учения в Лачинском районе

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Венгрия полностью исчерпала запасы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат пользуется большим спросом у местных жителей. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в стране почти миллион человек привились «Спутником V». Глава МИД считает, что препарат действует «очень хорошо». Мы заключили с российской стороной контракт на 2 млн доз, и...