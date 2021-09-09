Спецназ Азербайджана и Турции продолжили военные учения в Лачинском районе

Группы специального назначения Азербайджана и Турции продолжают совместные тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.
В рамках имеющихся заданий военные
Как сообщается, спецназовцы выполнили поставленные задачи, демонстрируя свой высокий профессионализм.
Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о начале азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой в Лачинском районе. Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с целью налаживания взаимодействия при проведении боевых операций. МИД Армении заявил, что эти манёвры препятствуют усилиям по утверждению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе.