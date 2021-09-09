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Спецназ Азербайджана и Турции продолжили военные учения в Лачинском районе

11:46, 09 сентября 2021
Спецназ Азербайджана и Турции продолжили военные учения в Лачинском районе Фото: tcsavunma/twitter.com
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Группы специального назначения Азербайджана и Турции продолжают совместные тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

В рамках имеющихся заданий военные выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп на местности, а также скрытному подходу к условному противнику путём преодоления различных препятствий.

Как сообщается, спецназовцы выполнили поставленные задачи, демонстрируя свой высокий профессионализм.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о начале азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой в Лачинском районе. Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с целью налаживания взаимодействия при проведении боевых операций. МИД Армении заявил, что эти манёвры препятствуют усилиям по утверждению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе.

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