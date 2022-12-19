В Австрии задержали грека по подозрению в шпионаже в пользу России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вене сотрудники отряда специального назначения МВД Австрии «Кобра» задержали гражданина Греции, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет австрийская газета Kronen Zeitung. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. По информации издания, подозреваемый «является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ, во время службы работавшего в качестве дипломата в Германии и Австрии».

Анатолий по прозвищу Александрос, 39-летний гражданин Греции с русскими корнями, подозревается в поддержке «службы разведки в ущерб Австрии», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что в доме обвиняемого провели обыск. Австрийское Управление госбезопасности и разведки обнаружило контакты подозреваемого с дипломатами и сотрудниками спецслужб разных стран. Его также подозревают в разглашении гостайны.

Ранее судья Высшего земельного суда в Дюссельдорфе приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно офицера запаса ВС Германии за шпионаж в пользу России 65-летнего жителя Эркрата Ральфа Г. Мужчина признал вину, сказав о том, что отправлял документы российскому военному атташе.

В ноябре прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. По данным ведомства, один из них также обвиняется в несанкционированном доступе к важным секретным сведениям.