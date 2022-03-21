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Специальная сессия ГА ООН по Украине возобновится 23 марта

02:48, 22 марта 2022
Специальная сессия ГА ООН по Украине возобновится 23 марта Фото: pixabay.com
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Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН должна возобновиться в среду, 23 марта. А до конца недели её участники проголосуют за резолюцию по гуманитарной ситуации, сообщает ТАСС.

Голосование по резолюции в связи с гуманитарной ситуацией на Украине планируется провести на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, для этого она будет возобновлена, как ожидается, в среду, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Ряд стран обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание. В числе обратившихся — США, Великобритания, Франция, Норвегия, Ирландия, Албания. Об этом сообщается в Twitter британской миссии при ООН.

Ранее сообщалось, что проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об «исключении РФ из состава членов ООН» зарегистрирован в Верховной раде Украины. Его автор — депутат от националистического объединения «Свобода» Оксана Савчук, говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

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