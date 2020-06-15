Специалисты ВОЗ начали поиск источника новой вспышки коронавируса в Китае

https://static.news.ru/photo/5d8cd274-af2e-11ea-b8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Chao/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тесно сотрудничает с властями Китая по выявлению причин новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Пекине. В ближайшее время в КНР будет направлена дополнительная группа экспертов, заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он заверил, что в организации «очень внимательно» следят за ситуацией.

Пекин является большим городом и очень динамичным, поэтому здесь всегда будет озабоченность. И вы можете видеть эту озабоченность в реакции китайских властей, — цитирует Райана РИА Новости.

Представитель ВОЗ уточнил, что в Китае уже работает одна команда специалистов. Тем не менее, контингент при необходимости может быть увеличен. Это может произойти уже «в ближайшие дни» — по мере того, как будет продвигаться расследование произошедшего.

Райан подчеркнул, что одна из задач специалистов — выявить генетическую последовательность и понять, откуда вирус появился вновь.

Ранее, как писал NEWS.ru, ВОЗ запросила у китайских властей отчёт о вспышке коронавируса на крупнейшем пекинском рынке «Синьфади», чтобы выяснить происхождение возбудителя.

Незадолго до этого власти Пекина объявили «режим военного времени», чтобы исключить распространение COVID-19 среди многомиллионного населения города. На рынке выявили около 50 бессимптомных носителей инфекции. К тому моменту в Пекине болели лишь 52 пациента — распространение инфекции в КНР почти остановилось в марте.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Учёные-медики посчитали источником инфекции мясо летучей мыши, а первым очагом — рыбный рынок. За полгода вирус поразил более 7,9 миллиона человек, 433 тысячи заражённых умерли. Повсеместные карантинные ограничения привели к обрушению нефтяных цен, биржевых котировок и одному из крупнейших экономических кризисов за последние 100 лет.