Консультации по нефтедобыче из нетрадиционных залежей проведут американские специалисты для белорусского предприятия «Белоруснефть». Об этом сообщила пресс-служба нефтедобывающей компании.
Переговоры о двустороннем сотрудничестве с председателем совета директоров консалтинговой компании Miller&Lents Робертом Оберстом проходили в Гомеле. В сообщении указано, что нефтяники из США помогут белорусским коллегам «подобрать ключ к трудноизвлекаемым запасам», передаёт
Касается это нетрадиционных залежей. К ним относятся резервуары с ультранизкой проницаемостью, — поясняется в документе.
В Белоруссии навыки американских специалистов могут быть полезны при разработке отдельных участков Речицкого месторождения. Как сообщила пресс-служба, сейчас «Белоруснефть» проводит сложные и масштабные исследования резервуаров с ультранизкой проницаемостью. Кроме того, реализуется «дорожная карта» по оценке потенциала и перспектив освоения нетрадиционных углеводородов.
К ним белорусские нефтяники подобрались вплотную, — подчеркнули в пресс-службе.
Там также рассказали, что белорусские специалисты сейчас проводят и осваивают операции по технологии Plug and Perf.
Они «позволяют более масштабно и агрессивно воздействовать на пласт». Среди главных преимуществ — увеличение площади охвата и количества стадий гидроразрыва.
После визита советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона в Белоруссию активизировались разговоры о закупках американской нефти, которые якобы были согласованы на переговорах. По мнению аналитиков, Минск в очередной раз шантажирует Москву с целью добиться от неё уступок по нефтяному вопросу, писал News.ru.