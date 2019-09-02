https://static.news.ru/photo/b91cd012-cd98-11e9-b352-fa163e074e61_660.jpg Фото: belorusneft/facebook.com

Консультации по нефтедобыче из нетрадиционных залежей проведут американские специалисты для белорусского предприятия «Белоруснефть». Об этом сообщила пресс-служба нефтедобывающей компании.

Переговоры о двустороннем сотрудничестве с председателем совета директоров консалтинговой компании Miller&Lents Робертом Оберстом проходили в Гомеле. В сообщении указано, что нефтяники из США помогут белорусским коллегам «подобрать ключ к трудноизвлекаемым запасам», передаёт РИА Новости .

Касается это нетрадиционных залежей. К ним относятся резервуары с ультранизкой проницаемостью, — поясняется в документе.

В Белоруссии навыки американских специалистов могут быть полезны при разработке отдельных участков Речицкого месторождения. Как сообщила пресс-служба, сейчас «Белоруснефть» проводит сложные и масштабные исследования резервуаров с ультранизкой проницаемостью. Кроме того, реализуется «дорожная карта» по оценке потенциала и перспектив освоения нетрадиционных углеводородов.

К ним белорусские нефтяники подобрались вплотную, — подчеркнули в пресс-службе.

Там также рассказали, что белорусские специалисты сейчас проводят и осваивают операции по технологии Plug and Perf.

Они «позволяют более масштабно и агрессивно воздействовать на пласт». Среди главных преимуществ — увеличение площади охвата и количества стадий гидроразрыва.

После визита советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона в Белоруссию активизировались разговоры о закупках американской нефти, которые якобы были согласованы на переговорах. По мнению аналитиков, Минск в очередной раз шантажирует Москву с целью добиться от неё уступок по нефтяному вопросу, писал News.ru.