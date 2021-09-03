Специалисты рассказали о безопасности вакцин Pfizer и Moderna

Специалисты некоммерческой организации Kaiser Permanente доказали, что РНК-вакцины Pfizer и Moderna против коронавируса не связаны ни с какими серьёзными последствиями для здоровья и безопасны. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

Как сообщается , в ходе исследования были изучены медицинские записи 6,2 миллиона пациентов с середины декабря 2020 года по 26 июня 2021 года. В качестве анализа учёные сравнили конкретные события со здоровьем среди вакцинированных людей в течение первых трёх недель и тех, кто сделал прививку три — шесть недель ранее.

При этом исследователи проанализировали 23 потенциальных воздействия на здоровье, включая энцефалит и миелит, судороги и синдром Гийена-Барре; сердечно-сосудистые проблемы, такие как острый инфаркт миокарда, инсульт и тромбоэмболия лёгочной артерии; и другие, такие как паралич Белла, аппендицит, анафилаксия и мультисистемный воспалительный синдром.

После этого был изучен порог или уровень «сигнала», который мог бы указывать на высокий риск серьёзных последствий для здоровья. Как оказалось, ни один из целевых показателей не достиг порога, что указывает на безопасность для пациентов после вакцинации.

Вариант коронавируса В.1.621, также известный как «мю», был обнаружен в январе 2021 года на территории Колумбии. В настоящее время он распространён на территории порядка 40 стран, включая Перу, Чили, США. В конце августа во Всемирной организации здравоохранения заявили, что данный штамм представляет интерес, так как имеет мутационную вставку 146N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке.

Ранее американские врачи рассказали о способности «мю»-штамма обходить защиту антител. Как отмечается, специалисты следят за мутациями коронавируса и относятся к ним очень серьёзно.