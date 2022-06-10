Спецдокладчик ООН назвал причину роста цен на продовольствие Спецдокладчик ООН Шуттер назвал спекуляции причиной роста цен на продовольствие

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Рост цен на продовольствие в мире объясняется тем, что некоторые игроки на рынках осуществляют спекулятивные операции на повышение стоимости, заявил радиостанции La Premiere специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер. По его словам, необходимо успокоить рынки.

Настоящая причина повышения цен не в том, что не хватает продовольствия. Настоящая проблема заключается в панике, охватившей рынки из-за того, что мы не знаем, когда закончится этот конфликт (на Украине - NEWS.ru). И некоторые финансовые игроки извлекают прибыль из этой неопределенности, спекулируя на рост, механически провоцируя его, — заявил он.

Он добавил, что пять или шесть компаний контрoлируют 80% мировых транзакций с зерновыми и владеют основной чаcтью складских запасов. Они не публикуют данных о состоянии своих резервов. Непрозрачность сохраняется, и это порождает спекуляции, cчитает спецдокладчик ООН.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен обвинил президента России Владимира Путина в том, что он старается не допустить поставок продовольствия, из-за чего миру грозит продовольственный кризис. По его мнению, проблема в том, что из-за морской блокады Украина не может вывезти урожай в пункты назначения. Например, в одесских хранилищах и на суда находится около 20 млн тонн пшеницы.